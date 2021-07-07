Родственника Цеповяза проверяют на причастность к захвату "Севера Кубани" бандой Цапков

ТАСС, 7 июля. СК возобновил уголовное дело о мошенничестве при покупке агропредприятия "Север Кубани", в котором, как читает следствие, может быть замешан член банды Цапков Иван Стришний, брат бывшей жены Вячеслава Цеповяза. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Проверяется версия, согласно которой Иван Стришний выкупил 100% акций агропредприятия "Север Кубани" за 10 тыс. рублей при стоимости компании в 270 млн рублей, подделав подписи", - сказал собеседник агентства.

Цапки подговорили юриста компании подделать подпись владелицы компании Екатерины Сеховой. Сам Стришний стал совладельцем, а гендиректором - брат Вячеслава Цеповяза Андрей.

Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта. Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.