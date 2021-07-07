Защита Уилана подаст в суд ходатайство о переводе его за рубеж для отбывания наказания

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сторона защиты осужденного в России за шпионаж Пола Уилана подаст ходатайство о переводе его за рубеж для дальнейшего отбытия наказания. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Владимир Жеребенков.

"Сейчас мы готовим ходатайство в суд о переводе Уилана в другое государство для дальнейшего отбытия наказания там. Это будут США или иная страна, гражданином которой он является. Через две-три недели я направлю это ходатайство в суд. Сейчас мы прорабатываем все его детали", - сказал защитник.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.