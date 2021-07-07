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Суд 9 июля рассмотрит апелляцию на участие Ройзмана в нежелательной организации

Бывшему мэру Екатеринбурга ранее назначили штраф в 5 тыс. рублей за участие в форуме "Объединенных демократов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд 9 июля рассмотрит апелляцию бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на штраф в 5 тыс. рублей, назначенный судом за участие в нежелательной организации - форуме "Объединенных демократов" в Москве. Об этом говорится в картотеке Октябрьского районного суда.

"Судебное заседание назначено на 9 июля 2021 года в 10:00 (08:00 мск). Привлекаемое лицо - Ройзман Евгений Вадимович, ст. 20.33 КоАП РФ", - говорится в картотеке.

13 марта полиция задержала участников форума "Объединенных демократов" в Москве, среди которых был Ройзман. По данным источника ТАСС, сотрудники полиции считают задержанных в Москве муниципальных депутатов и общественных деятелей причастными к международной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной. 25 мая суд в Екатеринбурге оштрафовал Ройзмана на 5 тыс. рублей.

Теги
РоссияРойзман, Евгений ВадимовичСвердловская область
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