Режим повышенной готовности из-за лесных пожаров ввели в Суоярвском районе Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 июля. /ТАСС/. Руководство Суоярвского района Карелии ввело режим повышенной готовности на территории муниципалитета из-за рисков распространения лесных пожаров. Огонь охватил здесь более 150 га леса, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

"Из-за риска распространения лесных пожаров в Суоярвском районе введен режим повышенной готовности. На территории Суоярвского района пожары охватили более 150 га леса. Здесь действуют три лесных пожара, два из них локализованы", - говорится в сообщении.

В Суоярвском районе установился самый высокий, пятый, класс пожарной опасности. К тушению огня привлечены 62 человека и 12 единиц техники, в том числе силы Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. По словам замминистра природных ресурсов региона Алексея Павлова, который выехал в район ЧП для координации работы, угрозы населенным пунктам нет, но процесс осложняется тем, что в районе уже месяц не было дождей.

"В одном районе три пожара одновременно. Несмотря на это, удалось локализовать два пожара, площадь которых 140 га", - передает пресс-служба слова Павлова.

В связи с высоким классом опасности в Суоярвском районе закрыт въезд на три лесные дороги: дорога Пийтсиёки - Госграница, Лоймола - Госграница ("Лоймольская северная дорога"), Райконкоски - Толвоярви ("Райконкосская Северная дорога").

Всего, по данным ведомства, в Карелии с начала сезона возник 101 лесной пожар на общей площади 386,1 га, 90% возгораний в лесах были ликвидированы в первые сутки. На территории республики действует режим ограничения пребывания граждан и особый противопожарный режим, запрещающий разводить костры, использовать открытый огонь в лесном фонде, под кронами деревьев.