Четырехлетняя девочка погибла от огнестрельного ранения в Костромской области

КОСТРОМА, 7 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки в Буйском районе Костромской области от огнестрельного ранения. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-летней девочки в Буйском районе Костромской области", - говорится в сообщении.

Жительница одной из деревень Буйского района Костромской области доставила в районную больницу свою дочь с огнестрельным ранением в состоянии клинической смерти. Девочка умерла в отделении реанимации.

Следователи прибыли на место происшествия и на территории домовладения обнаружили охотничье ружье. Сейчас устанавливается, кому принадлежит оружие. После осмотра места происшествия назначены экспертизы.