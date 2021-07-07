Во Владикавказе из-за сильного ливня затопило улицы

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 июля. /ТАСС/. Улицы Владикавказа подтопило из-за сильных дождей. Как сообщили ТАСС в администрации местного самоуправления города, ливнеприемники не справлялись с большим количеством осадков.

"Улицы подтопило на время ливня из-за того, что ливнеприемники города не справлялись с большим количеством осадков", - сказал собеседник агентства.

В социальных сетях жители города выкладывают видео, где на проезжей части улиц вода достигает окон легковых машин, образовались пробки. Самыми проблемными улицами оказались Маркова, Ленина, Кутузова.

Осадки во Владикавказе продолжаются. По данным Росгидромета, до конца суток 8 июля и ночью и утром 9 июля по республике ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град, усиление ветра до 25м/с. На реках возможен подъем уровня воды.