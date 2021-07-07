Мосгорсуд признал законным приговор лжесвидетелю по делу Ефремова

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным решение о назначении 1,5 года исправительных работ Александру Кобцу - одному из трех свидетелей защиты, осужденных за дачу заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова.

"Апелляционным определением Московского городского суда приговор Пресненского районного суда Москвы в отношении Кобца А. П. оставлен без изменения, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - сказали в Мосгорсуде.

В письменных показаниях на стадии предварительного следствия житель Иванова Александр Кобец заявил об отсутствии Ефремова за рулем его машины в момент ДТП. Он утверждал, что с приятелем оказался первым на месте автоаварии. По его словам, он позднее списался с адвокатом Ефремова через Facebook и рассказал обо всех обстоятельствах дела, но долго боялся давать показания следствию и суду, опасаясь возможного давления.

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. Специалисты провели портретные и психолого-психиатрические экспертизы, оперативники допросили более 10 свидетелей, изъяли видеозаписи и документы.