Фигуранта дела "Сети" Бояршинова этапировали в Карелию

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 июля. /ТАСС/. Фигуранта петербургского эпизода дела "Сети" Юлия Бояршинова этапировали в одно из исправительных учреждений Карелии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"Да, он этапирован в Карелию", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Бояршинова Алексей Царев в разговоре с корреспондентом ТАСС подтвердил, что его подзащитный направлен в Карелию и должен находиться в исправительной колонии №7 в городе Сегеже, где также ранее отбывали наказания Михаил Ходорковский и активист Ильдар Дадин. "Я знаю, что его этапировали в Карелию. В Карелии единственная колония подходящего режима для первоходов - ИК-7. Это было очень вероятно", - сказал Царев.

Он также отметил, что сам Бояршинов и его родители ходатайствовали о направлении его для отбывания срока в Новгородскую, Псковскую, Ленинградскую области или Санкт-Петербург. "На эти статьи почти не распространяется правило о том, что человек должен сидеть в том регионе, где он проживает. <...> Формально наше пожелание выполнено - направили в соседствующий с Ленинградской областью регион", - сказал он.

Второй Западный окружной военный суд в прошлом году приговорил Бояршинова к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Его признали виновными по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также признан виновным в хранении взрывчатых веществ. В апреле 2021 года апелляционный суд сократил срок отбывания наказания на три месяца - до пяти лет и трех месяцев.

В феврале прошлого года по делу "Сети" в Пензе на сроки от шести до 18 лет были осуждены еще семь человек. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор суда. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Фигуранты дела полностью отрицали свою вину. Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.