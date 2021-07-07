Первое дело о подделке сертификата вакцинации возбудили в Псковской области

ПСКОВ, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Псковской области, где число заразившихся коронавирусом превысило 40,5 тыс. человек, возбудили первое в регионе уголовное дело за подделку сертификата о вакцинации. Об этом в среду сообщила пресс-служба УМВД РФ по Псковской области.

"В Псковской области возбуждено первое уголовное дело, связанное с нарушением законодательства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией. Отделением дознания МО МВД России "Невельский" расследуется уголовное дело по факту внесения подложных сведений в медицинскую документацию о проведении вакцинации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков")", - отмечается в сообщении.

Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. "Выявленный факт имел место в период с января по июнь текущего года в медицинском учреждении на территории города Невеля. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования", - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе зафиксированы три активные вспышки заражения коронавирусом: в детскому саду в городе Опочка, на заводе "Микрон", а также среди сотрудников Пушкиногорской межрайонной больницы. Кроме того, из-за коронавируса Псковский онкодиспансер приостановил проведение плановых операций, в учреждении у трех пациентов выявлена инфекция.