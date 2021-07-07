Трех членов этнической группировки осудили в Ялте за похищение человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Суд в Ялте приговорил к различным срокам лишения свободы трех членов этнической преступной группировки по обвинению в похищении строителя и вымогательстве у него денег. Об этом в среду сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

В июне 2020 года трое мужчин, прибывших в Ялту из Чеченской Республики, организовали похищение местного жителя и вымогательство у него денег. Им стало известно, что напарнику, с которым они ранее работали на стройке, перечислили крупную сумму. Сообщники насильно усадили его в машину и вывезли в глухой лесной массив неподалеку от поселка Голубой Залив. Там жителя Ялты избивали, требуя за освобождение 1 млн рублей.

"Свою вину в содеянном они признали полностью. В ходе следствия сотрудниками следственного отдела по городу Ялте во взаимодействии с коллегами из управления ФСБ были установлены все обстоятельства совершенного преступления. Сегодня Ялтинским городским судом обвиняемые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены в зависимости от степени тяжести содеянного к различным сроками лишения свободы: восемь лет восемь месяцев и восемь лет шесть месяцев соответственно в колонии строгого режима, три года шесть месяцев в колонии общего режима", - говорится в сообщении.