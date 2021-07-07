Жительницу Крыма приговорили к 4,5 годам колонии за финансирование террористов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жительницу Республики Крым к четырем годам и шести месяцам колонии за сбор денег для террористической организации под видом благотворительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"По уголовному делу в отношении Малаховой Нины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. <…> В соответствии с приговором суда Малахова признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что с декабря 2015 года по июнь 2018-го находясь на территории Республики Крым и за пределами Российской Федерации, женщина под видом благотворительной деятельности организовала в интернете сбор денежных средств в размере около 1,4 млн рублей, предназначавшихся участникам запрещенной международной террористической организации.