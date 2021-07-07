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В Славянске-на-Кубани начали выплачивать компенсации жителям пострадавших от потопа домов

Деньги полагаются собственниками 84 подтопленных домов

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Выплаты единовременной материальной помощи собственникам домовладений, которые пострадали от подтоплений, начались в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе Славянского района.

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"7 июля 2021 года начались выплаты единовременной материальной помощи собственникам жилых помещений, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной неблагоприятными погодными явлениями на территории г. Славянска-на-Кубани", - говорится в сообщении.

Выплаты получили первые шесть собственников пострадавших домов. В ближайшее время ее получат остальные, уточнили в пресс-службе. Как пояснили ТАСС в администрации района, на сегодняшний день выявили 84 дома, собственникам которых положена компенсация.

На территории муниципалитета работают комиссии, которые пройдут по домам и подготовят акты обследований, а также помогут жильцам подготовить необходимые документы для получения помощи.

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