В Суоярвском районе Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Карелии 7 июля ввели режим ЧС в Суоярвском районе из-за двух лесных пожаров площадью 170 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

Ранее администрация Суоярвского района ввела на территории муниципалитета режим повышенной готовности из-за рисков распространения лесных пожаров. Сообщалось, что огонь охватил более 150 га леса.

"На территории Суоярвского района введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение 7 июля принято региональной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за двух действующих лесных пожаров на территории Вешкельского и Лоймольского сельских поселений. Площадь этих пожаров составляет более 170 га", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Для борьбы с пожарами привлекли силы арендатора лесных участков, Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов - всего 44 человека и девять единиц техники.

На место выезжал замминистра природных ресурсов региона Алексей Павлов. Сообщалось, что угрозы населенным пунктам нет, но процесс тушения осложняется сухой погодой: в районе уже месяц не было дождей.

В Суоярвском районе действует самый высокий, пятый, класс пожарной опасности. В связи с этим закрыт въезд на три лесные дороги: дорога Пийтсиеки - госграница, Лоймола - госграница (Лоймольская северная дорога), Райконкоски - Толвоярви. На всей территории Карелии ввели режим ограничения пребывания граждан в лесах и особый противопожарный режим, запрещающий разводить костры, использовать открытый огонь в лесном фонде, под кронами деревьев.