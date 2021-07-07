Родители троих детей, погибших при пожаре под Смоленском, разместятся у родственников

ТАСС, 7 июля. Супруги, жившие в доме в городе Починке Смоленской области, где 7 июля при пожаре погибли их трое детей и еще двое детей из другой семьи, а также пожилая женщина, будут жить у родственников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Они сообщили, что им есть где жить. Будут проживать у родственников", - сказали в пресс-службе.

Погибшие в результате пожара дети были из двух семей. Три ребенка имели постоянную прописку в доме, двое детей находились в гостях.

Утром 7 июля в частном жилом доме на улице Свердлова произошел пожар. В результате дом площадью 80 кв. метров сгорел полностью. Жертвами трагедии стали 87-летняя женщина и пять детей в возрасте четырех месяцев, шести, семи, девяти и 12 лет. По данному факту региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Кроме того, следователи возбудили еще одно уголовное дело - о халатности - в отношении должностных лиц органов социальной защиты и профилактики правонарушений. Органы прокуратуры проводят проверку всех обстоятельств ЧП.