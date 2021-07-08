Владельца и капитана судна-буксира, допустивших загрязнение реки, задержали на Алтае

ТАСС, 8 июля. Утечка топлива произошла на реке Бия в Республике Алтай в результате протечки на моторном судне-буксире, которому более 50 лет. Владелец судна, капитан и его помощник задержаны сотрудниками транспортной полиции, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Горно-Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по факту обнаружения в акватории реки Бия масляной пленки с наличием характерного запаха нефтепродуктов. Предварительно установлено, что <...> произошла утечка в местах пробоин на судне-буксире "Святой Макарий" 1965 года выпуска. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции задержаны лица, осуществлявшие использование судна, в результате эксплуатации которого допущено загрязнение", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что в числе задержанных - владелец судна, капитан и помощник, который был на судне в момент проверки.

"Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, по итогам которой будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях житель Турочакского района распространил видеозапись, на которой видно, что река загрязнена пятнами нефтепродуктов. Автор видеоролика, комментируя его, уточнил, что река загрязнена соляркой и ощущается неприятный запах.