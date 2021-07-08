Сообщение о "минировании" в аэропорту Благовещенска поступило от жителя Ростовской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июля. /ТАСС/. Ложная информация об угрозе взрыва на борту самолета в аэропорту Благовещенска поступила от 20-летнего уроженца Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

"Задержанный - [мужчина] 2000 года рождения, уроженец Ростовской области. Сейчас его опрашивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о факте терроризма")", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее о задержании пассажира, сообщившего о нахождении на борту взрывного устройства, сообщала пресс-служба аэропорта.

Вылет самолета авиакомпании S7, который в четверг днем должен отправиться из Благовещенска в Москву, был задержан из-за сообщения о "минировании". Экипажем было принято решение о повторном досмотре воздушного судна, пассажиров, багажа и коммерческого груза. В ходе проверки выяснилось, что сообщение было ложным. Самолет вылетел в 13:00 (07:00 мск) из аэропорта Благовещенска.