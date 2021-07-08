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В Югре действуют четыре лесных пожара

Площадь возгорания составляет 34,5 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июля. /ТАСС/. Специалисты ликвидируют четыре лесных пожара в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на площади 34,5 га. Три из них локализованы, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов.

"По состоянию на 08:00 (06:00 мск) 8 июля на территории автономного округа действует четыре лесных пожара площадью 34,5 га, из них три локализованы на площади 9,5 га", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего на территории Югры с начала пожароопасного сезона ликвидировано 179 лесных пожаров на площади чуть более 7,2 тыс. га.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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