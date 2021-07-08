Все жилые дома освободились от паводка в трех пострадавших свердловских муниципалитетах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Вода ушла с территории трех муниципалитетов в Свердловской области, пострадавших от паводка. Сейчас спасатели проводят работы по откачке оставшейся воды и просушке домов, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

В нескольких муниципалитетах Свердловской области в понедельник объявили режим ЧС из-за серьезного подтопления территории, вызванного дождями и грозами.

"Проведена работа по откачке и просушке 37 жилых домов. В городском округе Нижняя Салда силами РСЧС произведена откачка воды и просушка в 12 домах. В Горноуральском городском округе проведена откачка воды в 18 домах, в семи домах - просушка помещений", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, также от паводка избавились дома в Верхней Салде. Паводок освободил 115 приусадебных участков. В Нижней Салде 16 территорий все еще остаются подтопленными.

Организован сбор заявок от пострадавших жителей для получения компенсационных выплат. Из Верхнесалдинского городского округа их поступило более 160, из городского округа Нижняя Салда - 35, а из Горноуральского городского округа - 83.

В Свердловской области 5 июля из-за сильных дождей подтопило Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа. Главное управление МЧС по региону развернуло оперативный штаб, с жителями муниципалитетов работают психологи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организовать эвакуацию 300 детей из детских лагерей "Лесная сказка" и "Тирус".