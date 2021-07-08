{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В аэропорту Казани экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Его доставили в Республиканскую клиническую больницу

КАЗАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Самолет, вылетевший по маршруту Казань - Анталья, совершил незапланированный возврат в аэропорт из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе международного аэропорта Казань в четверг.

"8 июля рейс, вылетевший в 03:35 по маршруту Казань - Анталья, совершил возврат на аэродром в связи с плохим самочувствием пассажира", - сообщили в пресс-службе.

В аэропорту добавили, что самолет сел в 04:49 в штатном режиме. Пассажира доставили в Республиканскую клиническую больницу. В 06:13 борт возобновил движение по маршруту Казань - Анталья.

Теги
ТурцияРоссияТатарстан
Количество IT-преступлений в Москве выросло в 30 раз за шесть лет
В 2020 году зафиксировано более 50 тыс. преступлений данного вида, сообщил замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка
Читать полностью