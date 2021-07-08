В аэропорту Казани экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

КАЗАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Самолет, вылетевший по маршруту Казань - Анталья, совершил незапланированный возврат в аэропорт из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе международного аэропорта Казань в четверг.

"8 июля рейс, вылетевший в 03:35 по маршруту Казань - Анталья, совершил возврат на аэродром в связи с плохим самочувствием пассажира", - сообщили в пресс-службе.

В аэропорту добавили, что самолет сел в 04:49 в штатном режиме. Пассажира доставили в Республиканскую клиническую больницу. В 06:13 борт возобновил движение по маршруту Казань - Анталья.