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При обрушении горных пород в строящемся руднике в Башкирии пострадал человек

К ликвидации последствий привлекли 20 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники

УФА, 8 июля. /ТАСС/. Обрушение горных пород произошло в строящемся руднике "Юбилейный" по добыче медной руды в Хайбуллинском районе Башкирии, есть пострадавший. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в четверг.

По ее данным, в 07:16 мск в управление "поступила информация об обрушении горных пород в строящемся руднике по добыче медной руды "Юбилейный" населенного пункта Петропавловский. В результате происшествия имеется пострадавший".

К ликвидации последствий происшествия привлечено четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Прокуратура Хайбуллинского района организовала проверку. "По предварительным данным, под завалом находится машинист погрузочно-доставочной машины. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. В рамках проверки будет дана оценка обстоятельствам и причинам произошедшего, исполнению законодательства о промышленной безопасности, соблюдению требований по охране труда на предприятии", - сообщили в прокуратуре.

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