Мосгорсуд назначил лжесвидетелю по делу Ефремова Гаеву штраф вместо исправительных работ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг изменил наказание лжесвидетелю по делу актера Михаила Ефремова Александру Гаеву и назначил ему штраф в размере 50 тыс. рублей вместо исправительных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Пресненского районного суда Москвы от 30 апреля 2021 года в отношении Гаева А. А. Суд апелляционной инстанции постановил изменить приговор Пресненского суда, признать в качестве смягчающих наказание обстоятельств данные о наличие инвалидности I группы и назначить наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, в остальной части приговор оставлен без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее Пресненский суд приговорил Гаева к исправительным работам.

Накануне Мосгорсуд признал законным приговор в отношении других лжесвидетелей по делу - Александра Кобеца и Тевана Бадасяна. Пресненский суд приговорил Бадасяна к одному году исправительных работ без меры пресечения с удержанием 10% зарплаты, Кобец был приговорен к полутора годам исправительных работ.

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. Специалисты провели портретные и психолого-психиатрические экспертизы, оперативники допросили более десяти свидетелей, изъяли видеозаписи и документы.