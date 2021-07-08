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Житель Забайкалья получил условный срок за попытку продажи золота на 13 млн рублей

Продать драгоценный металл мужчине помешали сотрудники ФСБ

ЧИТА, 8 июля. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд приговорил к 1 году лишения свободы условно местного жителя за добычу и попытку продажи золота на общую сумму более 13 млн рублей, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"Установлено, что забайкалец незаконно добыл и намеревался реализовать семь слитков, содержащих более 3 кг химически чистого золота, общей стоимостью свыше 13 млн рублей. Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно и штрафа в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Продать драгоценный металл мужчине помешали сотрудники ФСБ, дело было возбуждено по ч. 4 ст. 191 УК РФ ("Незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов").

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