В Орле коммунальщики ликвидировали аварию, оставившую без воды 100 тыс. жителей города

ТАСС, 8 июля. Аварийные бригады ликвидировали порыв магистрального трубопровода, из-за которого накануне около 100 тыс. жителей Орла остались без холодного водоснабжения, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Андрей Клычков.

"Нам удалось справиться с ночной аварией на важной водной артерии города. 12 часов напряженной непрерывной работы - и последствия аварии на магистральном трубопроводе устранены. Полностью заменен стальными трубами аварийный участок чугунного трубопровода протяженностью 5,5 метров, и уже после полудня планируется начало восстановления водоснабжения в домах", - написал Клычков.

Около 1 тыс. домов и 58 социальных объектов Орла остались без холодного водоснабжения из-за порыва магистрального трубопровода вечером в среду. В результате аварии произошло отключение холодного водоснабжения Заводского района и части Советского района. В зону отключения попали около 100 тыс. человек, 17 тыс. из них - дети.