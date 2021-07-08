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Берег реки обрушился рядом с домом на Кубани

Это произошло вследствие повышения уровня воды из-за дождей

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Обрушение берега реки произошло рядом с жилым домом в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. Жильцы дома живы, находятся у соседей, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по краю в четверг.

"В четверг в 10:30 мск поступило сообщение о том, что на территории городского поселения Афипский по ул. Набережная в результате обрушения берега реки Афипс возникла угроза жилому дому. Дом отключен от электро- и газоснабжения, двое взрослых жильцов дома временно расположились у соседей", - сообщили в ведомстве. Ликвидация последствий ведется силами 12 человек личного состава и четырех единиц техники.

Накануне произошло повторное подтопление из-за дождей в Северском районе Краснодарского края вследствие повышения уровня воды в реке Афипс, подтопленными оказались домовладения в поселке Афипский.

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