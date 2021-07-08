Один человек получил ожоги при технологической вспышке в лаборатории в Томске

ТОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудник лаборатории в Томске получил ожоги в результате технологической вспышки на производственной площадке. Возгорание ликвидировано, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"В 12:02 (08:02 мск) поступило сообщение о хлопке в здании на проспекте Академический, 4, строение 3. В лаборатории по производству - выделению экстрактов трав произошла технологическая вспышка. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадал работник лаборатории 1977 года рождения, получил ожоги", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе облдепартамента здравоохранения, мужчина доставлен в реанимацию Томской областной больницы в тяжелом состоянии.

Прокуратурой и СК по факту инцидента были начаты проверки. "По факту происшествия в лаборатории проводится проверка соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности", - сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, инцидент произошел на производственной площадке ООО "Биолит". Как сообщается на сайте компании, она занимается производством биологически активных добавок из растительного сырья. В разговоре с ТАСС руководство компании отказалось комментировать ситуацию.