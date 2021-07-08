Пожар на территории нацпарка в Якутии действует в труднодоступной местности

ЯКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Пожар на территории национального парка "Ленские столбы" в Якутии действует в труднодоступной местности, где нет проезда для техники, сообщил глава региона Айсен Николаев в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее в нацпарке сообщали, что с начала пожароопасного сезона на территории парка ликвидированы четыре природных пожара, еще пять являются действующими, причины всех возгораний - сухие грозы. Площадь одного из пяти действующих пожаров превысила 10 тыс. га.

"Самый большой из этих пожаров идет в крайне труднодоступной местности. Ближайшая точка, где может вертолет приземлиться, - это семь километров от пожара. Никакого проезда туда техники не существует, ни тракторы, ни квадроциклы не могут проехать. Поэтому в семи километрах высаживаются люди, кто там сегодня работает, оттуда пешком добираются до места пожара", - сказал Николаев. Он отметил, что есть план тушения пожара.

Как добавил глава региона, с начала пожароопасного сезона зафиксирован 901 пожар на площади порядка 1 млн 100 тыс. га. В данный момент действуют 287 пожаров на площади примерно 900 тыс. га. Ведутся работы по тушению 91 лесного пожара на площади порядка 380 тыс. га. В тушении задействовано около 3 300 человек, свыше 300 единиц техники, привлечено порядка 700 людей из федерального резерва.

"Этим летом у нас небывалая жара и засуха. Если посмотреть статистику, которую дает гидромет, то лето у нас самое жаркое за историю наблюдений - июнь был, когда по большинству районов у нас максимальные температуры за все время зарегистрированы от +37 до +39 градусов Цельсия, и выпало всего лишь более миллиметра осадков. Это в несколько раз меньше обычной нормы", - добавил Николаев.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ради обеспечения пожарной безопасности ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них для транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.