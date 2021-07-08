Суд 15 июля начнет рассмотрение по существу дела Соболь

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы 15 июля начнет рассмотрение по существу дела экс-юристки ФБК Любови Соболь, обвиняемой в подстрекательстве к нарушению санитарных норм на акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд провел предварительное слушание по уголовному делу в отношении Соболь, рассмотрение дела по существу назначено на 15 июля, в 09:30 мск", - сказала собеседница агентства.

Также в ходе заседания защита просила вернуть дело прокурору для устранения нарушений. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Фигурантами дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции, помимо Соболь, стали Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, а также некоторые активисты ФБК. При этом в отношении ряда фигурантов дела, в том числе Любови Соболь, дело выделено в отдельное производство.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с коронавирусом, которым было вынесено предписание оставаться дома.