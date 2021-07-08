Двое рязанских подростков задержаны по подозрению в убийстве двоих мужчин

ТАСС, 8 июля. Двое подростков задержаны по подозрению в убийстве двоих мужчин без определенного места жительства, тела которых были найдены в одном из водоемов Рязани. Несовершеннолетние дали признательные показания, в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Тела двух неустановленных мужчин с признаками насильственной смерти были обнаружены в водоеме в Рязани 6 июля.

"По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом по Рязани следственного управления СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело об убийстве (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). <…> Установлено, что к совершению преступления причастны двое рязанцев 17 и 16 лет. 5 июля 2021 года подростки избили, а затем столкнули в воду двух мужчин без определенного места жительства. В настоящее время подозреваемые в совершении убийства задержаны, от них получены признательные показания", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.