Материалы дела по нарушению эпидтребований на концерте Niletto в Татарстане передали в суд

КАЗАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Татарстану направило в суд материалы разбирательства по нарушениям эпидемиологических требований на многотысячном концерте Niletto, прошедшем 26 июня на Дне молодежи в Набережных Челнах, сообщил журналистам в четверг главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев на пресс-конференции.

"Что связано непосредственно с нашей службой - да, виновные должностные лица были приглашены к нам, материалы подготовлены, принятие решения - за судом. Материалы направлены в суд", - сказал Бариев.

В управлении не стали комментировать ход дела и оглашать какие-либо подробности.

Концерт Niletto состоялся 26 июня в парке Прибрежный в Набережных Челнах. Исполнитель указал в своем аккаунте в Instagram, что на его концерт пришли 35 тыс. человек. Судя по видео в соцсетях, никто из слушателей на концерте не соблюдал дистанцию и не пользовался масками, несмотря на рост заболеваемости ковидом в стране. После концерта специалисты республиканского управления Роспотребнадзора вызвали его организаторов на разбирательство.