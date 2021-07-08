Цех по производству пеллетов загорелся в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание на площади 500 кв. метров в двухэтажном цехе по производству пеллетов в городе Урень Нижегородской области, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 15:35 мск реагирование пожарно-спасательных подразделений по рангу пожара № 2 по адресу: Нижегородская область, Уренский м. о., г. Урень, ул. Механизаторов, д. 45, производственный цех по изготовлению пеллетов. Здание двухэтажное. В 16:10 мск пожар локализован на площадь 500 кв. метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что погибших и пострадавших нет, из здания эвакуировали 25 человек.