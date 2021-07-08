Водитель автомобиля скорой помощи и два фельдшера пострадали в ДТП на Ставрополье

КИСЛОВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком в Буденновском округе Ставрополья. В больницу доставили водителя скорой помощи и двух фельдшеров, сообщили журналистам в четверг в краевом управлении ГИБДД.

"По предварительным данным, <...> водитель автомобиля скорой помощи УАЗ не убедился в безопасности маневра и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, предварительно включив сирену и маяки, в результате произошло столкновение с грузовым тягачом. В больницу доставлены 60-летний водитель и две девушки - фельдшеры", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 11:15 мск на 216-м километре автодороги Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды. Согласно пояснениям водителя скорой помощи бригада спешила на вызов, добавили в краевом управлении ГИБДД.

После оказания помощи всем пострадавшим назначили амбулаторное лечение. По факту аварии назначили проверку, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.