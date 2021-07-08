В Калужской области выявили группу нелегальных банкиров, получивших доход в 25 млн рублей

ТАСС, 8 июля. Сотрудники управления ФСБ России по Калужской области выявили группу нелегальных банкиров, которая, используя более 20 подконтрольных им расчетных счетов, получила доход свыше 25 млн рублей. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры, сообщила в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратурой области взято на контроль расследование деятельности преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью", - говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

Установлено, что с января 2016 года по январь 2021-го на территории Калужской области группа лиц выполняла незаконные банковские операции. Для этого использовались расчетные счета более 20 подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регионе и в других областях. "Злоумышленники извлекли от указанной деятельности доход в особо крупном размере на сумму более 25 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, расследованием уголовного дела, возбужденного по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере"), занимается управление МВД по Калужской области. Само преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.