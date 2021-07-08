СК просит разрешить возбудить дело о мошенничестве на экс-судью Арбитражного суда Москвы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Следственный комитет просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России разрешить возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Москвы Игоря Корогодова. Об этом сообщается на сайте ВККС.

"Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на привлечение в качестве обвиняемого бывшего судьи Арбитражного суда города Москвы Корогодова Игоря Владимировича по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ пройдет 12 июня", - сказано в сообщении коллегии судей.

Ранее Корогодов уже был судим. Он был приговорен Симоновским судом Москвы к трем с половиной годам колонии общего режима за вымогательство $70 тыс. у предпринимателя.

ВККС 12 июня рассмотрит также представление главы СК о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Елены Кондрат по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере").