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Полицейский ранен при нападении у здания британского парламента

В полиции заявили, что инцидент не связан с терроризмом

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудник полиции получил ранение в результате нападения, совершенного у здания парламента Великобритании в центре Лондона. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении правоохранительных органов британской столицы.

"Мы в курсе обсуждений в социальных сетях инцидента, произошедшего у здания парламента Великобритании. Мужчина был задержан за нападение на сотрудника полиции, которому были нанесены увечья. Полицейский серьезно не пострадал. Инцидент не относится к терроризму", - говорится в заявлении лондонской полиции в Twitter.

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