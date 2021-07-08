Высокопоставленного сотрудника МВД по Коми осудили за разглашение гостайны

СЫКТЫВКАР, 8 июля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми в четверг вынес приговор бывшему начальнику отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Коми. Он признан виновным в присвоении части вверенных средств и разглашении секретных сведений, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.

"Верховным судом Республики Коми вынесен приговор бывшему начальнику отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Коми. Судом установлено, что подсудимый присвоил часть вверенных денежных средств и предоставил в финансовые органы МВД по республике фиктивные расписки, а также разгласил сведения, составляющие государственную тайну в области оперативно-разыскной деятельности, имевшие гриф "Секретно" и "Совершенно секретно" лицу, не имевшему допуска к таким сведениям", - говорится в сообщении.

По данным суда, дело рассмотрено в особом порядке. Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 1 ст. 283 УК РФ ("Разглашение государственной тайны").

По совокупности преступлений ему назначено два года лишения свободы с определенными ограничениями на два года. С учетом смягчающих обстоятельств (признание подсудимым вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, возмещение ущерба) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком на два года, добавили в суде. Суммы присвоенных средств в суде не озвучили.