Суд в Москве вновь арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Алехину

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы в четверг вновь арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Марию Алехину вскоре после того, как она отбыла предыдущий административный арест. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Александр Альдаев.

"Суд признал Алехину виновной по ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") и назначил ей наказание в виде ареста на 15 суток. Мы не согласны с этим решением, я обязательно его обжалую", - сказал он.

В среду полиция задержала Марию Алехину сразу после ее выхода из изолятора временного содержания, где она отбыла 15 суток ареста.

Вместе с ней были задержаны участники группы Pussy Riot Александр Софеев и Дмитрий Воронцов, которых суд ранее уже признавал виновными по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и назначал им наказание в виде административного ареста на 15 суток.

По административным делам о хулиганстве и несоблюдении санитарных норм ранее также задерживались другие участники группы, Мария Алехина и Анна Кузьминых были арестованы на 15 суток.