Площадь лесного пожара в Суоярвском районе Карелии выросла до 230 га

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Общая площадь двух лесных пожаров на территории Карелии сегодня составляет около 250 га. Лес горит в Сегежском районе на территории в 19 га, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в четверг.

Таким образом, площадь второго пожара в Вешкельском лесничестве Суоярвского района сейчас составляет около 230 га.

7 июля на территории Суоярвского района ввели режим ЧС. Сообщалось, что в муниципалитете действует два лесных пожара на территории Вешкельского и Лоймольского сельских поселений общей площадью 170 га, угрозы для населенных пунктов нет.

"На территории республики действует два лесных пожара на общей площади около 250 га в Суоярвском и Сегежском районах. Пожар в Суоярвском районе в Вешкельском лесничестве действует вторые сутки. <…> В Сегежском районе действует лесной пожар на площади 19 га", - говорится в сообщении.

С пожаром второй день борются 44 человека, привлекли 11 единиц техники, дополнительно к месту направили шесть десантников-пожарников из Муезерского авиаотряда. В ночь с 7 на 8 июля сделали опашку экскаватором шириной 10 м и длиной 3 км по восточной кромке пожара. Как рассказал на заседании комиссии и.о. министра природных ресурсов республики Алексей Павлов, с севера огонь сдерживает естественная преграда в виде дороги, а на западе есть минерализованная полоса, которую проложили в прошлом году.

Еще один лесной пожар площадью 19 га на месте проведения рубок вдоль линии электропередач действует в Сегежском районе Карелии. На месте работают шесть человек Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, 25 человек сетевой компании, привлекли три единицы техники. "Работы по локализации двух пожаров продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы.

Особый противопожарный режим

С начала сезона в республике произошло более 100 лесных пожаров, большинство из них ликвидировали в первые сутки. На территории Карелии действует режим ограничения пребывания людей в лесах и особый противопожарный режим, запрещающий разводить костры, использовать открытый огонь в лесном фонде и под кронами деревьев.