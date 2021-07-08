Лесной пожар площадью 19,5 га ликвидировали в Костромской области

КОСТРОМА, 8 июля. /ТАСС/. Лесной пожар в Чухломском районе Костромской области, площадь которого составляла 19,5 га, полностью ликвидировали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Низовое возгорание в лесном массиве в Чухломском районе Костромской области ликвидировано", - говорится в сообщении.

Возгорание обнаружил лесничий вечером 6 июля, а 7 июля пожар локализовали. В ликвидации пожара участвовали сотрудники лесничества и пожарно-химической станции. Использовались две единицы техники.

Как отмечает пресс-служба, доступ в лес ограничили. "Категорически запрещено разводить костры, бросать горящие спички и окурки, стеклянные бутылки, оставлять промасленные или пропитанные бензином ткань или паклю, выполнять работы с открытым огнем на торфяниках, выжигать хворост и сухую траву на участках, примыкающих к лесам", - говорится в сообщении.

В Костромской области на этой неделе стоит жаркая и сухая погода - до 32 градусов днем. С 8 по 11 июля в большинстве районов региона ожидается самый высокий - пятый класс пожароопасности. В области действует особый противопожарный режим, введенный постановлением губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Жителей призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности.