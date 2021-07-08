В Чехии из-за грозовой бури погибли два человека

ПРАГА, 8 июля. /ТАСС/. Два человека погибли в четверг во время грозой бури на юге Чехии. Они находились в легковом автомобиле и были раздавлены упавшим на него деревом, поломанным шквальным ветром. Об этом сообщила журналистам представитель полиции республики Штепанка Шварцова.

"Два человека погибли в результате падения дерева на легковой автомобиль, в котором хотели переждать завершение бури с грозой, - отметила она. - Погибли мужчина-водитель и женщина, сидевшая рядом с ним на переднем сиденье. Их дети, находившиеся на задних сиденьях, получили травмы. Они доставлены в больницу".

Трагедия произошла у села Чижова в Южночешской крае. Ливни с грозами наблюдаются на большей части территории Чехии. Местами они сопровождаются градом и шквальным ветром. На двух участках железной дороги в Западной Чехии прервано движение поездов в связи с возникновением на путях завалов из поломанных деревьев.