В Челябинской области природный пожар угрожает четырем населенным пунктам

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Природный пожар на территории Челябинской области угрожает четырех населенным пунктам, для защиты трех из них привлекли авиацию. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На территории Челябинской области сложилась сложная обстановка с природными пожарами в трех муниципальных районах - Увельском, Карталинском и Нагайбакском, - сказали в пресс-службе. - Для защиты населенных пунктов Новокаолиновый, Запасное, Джабык <...> привлечена авиация МЧС России - самолет БЕ-200 и вертолет Ми-8".

В МЧС добавили, что население оповещают, на случай эвакуации готовы автобусы и пункты временного размещения.

Как отметили в ведомстве, в регионе действуют три очага лесных пожаров на площади 916 га. Сильный ветер и сухая жаркая погода способствуют быстрому распространению огня и осложняют тушение.

"Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на населенные пункты Дуванкуль и Увелка Увельского муниципального района. Угроза жилым домам снята", - добавили в МЧС.

На место ЧП направили сводные мобильные отряды ГУ МЧС России по Челябинской области и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России. Всего для ликвидации лесных пожаров привлекли 249 человек и 69 единиц техники.

