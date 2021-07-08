Восемь машин столкнулись под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля. /ТАСС/. Фура и семь легковых автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате ДТП пострадали два человека, но они отказались от госпитализации. Об этом сообщил ТАСС представитель спасательных служб региона.

"Одна фура была и семь легковых машин. Фура врезалась в Volkswagen Passat, ее занесло на отбойник и, не соблюдая дистанцию, все остальные машины "сложились". Пострадавших было двое сначала, но от госпитализации они отказались", - сообщил представитель спасслужб. Людям, получившим травмы, помощь оказали на месте.

Сообщается, что авария произошла на 1100-м километре трассы М-4 "Дон".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, по факту ДТП проводится проверка.