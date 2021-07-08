Около 40 туристов застряли на территории Аланского городища из-за размытой ливнем дороги

ЧЕРКЕССК, 8 июля. /ТАСС/. Спасатели переправляют около 40 туристов, которые не смогли выехать с территории Аланского городища в Карачаево-Черкесии из-за размытой ливнем дороги. Об этом сообщили журналистам в четверг в ГУ МЧС России по региону.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии поступило сообщение, что в результате выпадения осадков в горах <...> на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса повреждена автомобильная переправа через реку Подорванка. На территории комплекса остаются отдыхающие в количестве 39 человек, в том числе шестеро детей. На одном микроавтобусе и шести легковых автомобилях", - рассказали в ведомстве.

Пострадавших в результате происшествия нет. На место выехали девять спасателей, задействовали три единицы техники.