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Около 40 туристов застряли на территории Аланского городища из-за размытой ливнем дороги

Среди оставшихся в комплексе шестеро детей

ЧЕРКЕССК, 8 июля. /ТАСС/. Спасатели переправляют около 40 туристов, которые не смогли выехать с территории Аланского городища в Карачаево-Черкесии из-за размытой ливнем дороги. Об этом сообщили журналистам в четверг в ГУ МЧС России по региону.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии поступило сообщение, что в результате выпадения осадков в горах <...> на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса повреждена автомобильная переправа через реку Подорванка. На территории комплекса остаются отдыхающие в количестве 39 человек, в том числе шестеро детей. На одном микроавтобусе и шести легковых автомобилях", - рассказали в ведомстве.

Пострадавших в результате происшествия нет. На место выехали девять спасателей, задействовали три единицы техники.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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