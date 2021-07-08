Водитель BMW сбил двоих детей на востоке Москвы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Водитель BMW сбил двоих детей, которые переходили дорогу в неположенном месте на улице Металлургов на востоке Москвы. Об этом в четверг сообщили в столичном управлении Госавтоинспекции.

"На улице Металлургов у дома 37Б водитель автомобиля BMW совершил наезд на 13-летнюю девочку и 15-летнего мальчика, переходивших проезжую часть в неположенном для перехода месте", - говорится в сообщении пресс-службе в телеграм-канале.

В ГИБДД отметили, что нерегулируемый пешеходный переход находится в 50 метрах от места ЧП. Водитель с места происшествия не скрывался. "Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в управлении.

По предварительным данным, дети получили несерьезные травмы.