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Недропользователь на Колыме выплатит более 6,5 млн рублей за незаконную добычу камня

Он добыл более 17 тыс. куб. м строительного камня

ТАСС, 9 июля. Суд назначил для магаданской компании "Касах" наказание в виде возмещения ущерба на сумму свыше 6,5 млн рублей за незаконную добычу строительного камня. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

"По иску природоохранного прокурора суд обязал ООО "Касах" возместить ущерб недрам, причиненный в результате незаконной деятельности, в размере свыше 6,5 млн рублей. Решение суда вступило в законную силу", - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации прокуратуры, при исполнении государственного контракта недропользователь незаконно добыл более 17 тыс. куб. м строительного камня в Среднеканском районе на Колыме.

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