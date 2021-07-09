На пожаре в здании с пиломатериалами в Барнауле погибли два человека

БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще трех удалось спасти во время пожара в административном здании на проспекте Космонавтов в Барнауле, где размещались пиломатериалы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю в пятницу.

"Возгорание произошло в административном здании по улице Космонавтов, 34г. Тушение пожара осложняло плотное задымление, сложная планировка помещений, а также большая горючая загрузка. Площадь возгорания составила 30 кв. м, горели строительные материалы и мебель. Трое мужчин были выведены из здания. На месте пожара обнаружены погибшие. Вероятной причиной гибели двоих мужчин стало отравление продуктами горения", - сообщили в пресс-службе.

По указанному адресу располагаются сразу несколько компаний, в числе которых "Алтайсиблес", где, предположительно, и произошло возгорание.

На месте происшествия работали 44 пожарных, 12 единиц техники.