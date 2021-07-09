Суд в Приморье начал рассмотрение дела о продаже участков в нацпарке "Бикин"

ВЛАДИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Суд в Приморье начал рассмотрение иска о признании недействительной продажи частному лицу участков на территории нацпарка "Бикин" на севере региона, в пятницу состоялось предварительное заседание, сообщили ТАСС в Пожарском суде края.

"Сегодня состоялось предварительное судебное заседание", - сообщили в суде. Согласно размещенной на сайте суда информации, истцом по делу выступает прокурор Пожарского района, в числе ответчиков - районная администрация, среди третьих лиц - нацпарк "Бикин".

Как пояснили в пресс-службе нацпарка, из муниципальной собственности в частную по договорам купли-продажи были переданы два земельных участка общей площадью более 60 тыс. кв. м, которые ранее были включены в состав "Бикина". Участки находятся в верхнем течении реки Бикин в центре нацпарка.

Федеральное законодательство запрещает продажу или приватизацию участков, находящихся в границах особо охраняемых природных территорий.

Река Бикин, на которой находится одноименный нацпарк, является правым притоком Уссури. На ее берегах расположен последний в Приморье крупный лесной массив, не тронутый промышленными рубками. Долина реки Бикин находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк создан здесь в 2015 году постановлением правительства России, его территория - одно из ключевых мест обитания амурского тигра. Это единственная в стране особо охраняемая территория федерального значения, в числе ее задач - сохранение традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.