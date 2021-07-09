В Новой Зеландии воздушный шар налетел на линию электропередачи

СИДНЕЙ, 9 июля. /ТАСС/. Воздушный шар налетел на линию электропередачи в новозеландском Квинстауне, девять человек госпитализированы, двое в реанимации. Об этом в пятницу сообщает издание The New Zealand Herald.

По его данным, инцидент произошел около 10:00 по местному времени (01:00 мск). Воздушный шар, наполненный горячим воздухом, был опрокинут порывом ветра. Гондола с пассажирами упала на землю, а сам шар налетел на линию электропередачи.

Сообщается, что 10 пассажирам и пилоту удалось покинуть гондолу самостоятельно, однако позднее прибывшие к месту инцидента медики диагностировали ушибы и переломы средней тяжести у шести пассажиров и пилота. Еще два человека были доставлены в больницу Данидина с внутренним кровотечением.

На месте происшествия работают полиция и аварийные службы. Власти в ближайшее время намерены начать расследование причин происшествия.