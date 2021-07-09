Спасатели эвакуировали 45 туристов, застрявших на территории Аланского городища в КЧР

ЧЕРКЕССК, 9 июля. /ТАСС/. Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали 45 туристов, которые не смогли покинуть территорию Аланского городища из-за повреждения переправы через реку, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Спасателями Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева завершена работа по эвакуации туристов, которые из-за повреждения автомобильной переправы через реку Подорванка не смогли покинуть территорию Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали 45 человек. 23 человека из туристической группы будут направлены в гостиницу поселка Домбай, где они остановились. Еще 14 человек, которые прибыли на место на частном автотранспорте, будут доставлены в поселок Псебай Краснодарского края.

Решение о восстановлении переправы будет принято в пятницу с наступлением светлого времени суток администрацией комплекса. На месте работает руководство Архызского сельского поселения, Зеленчукского муниципального района, сотрудники ГИБДД, работники скорой помощи.