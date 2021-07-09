Росприроднадзор может завершить оценку ущерба от разлива нефти в Коми на следующей неделе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Росприроднадзор планирует на следующей неделе определить окончательную сумму ущерба от разлива нефтепродуктов на объекте "дочки" "Лукойла" в Коми и направить компании требование о его оценке. Об этом сообщила ТАСС глава ведомства Светлана Радионова.

"Я думаю, что на следующей неделе закончим", - ответила она на вопрос о сроках этой работы.

По словам Радионовой, сейчас ущерб оценивается примерно в 300 млн рублей. При этом Росприроднадзор пока продолжает оценку с учетом последний данных. "[Требование компании] будет предъявлено, я думаю, на следующей неделе", - добавила руководитель ведомства.

Разлив обнаружили 11 мая в Коми и Ненецком автономном округе (НАО), в Усинском районе Коми был введен режим ЧС. Причиной разлива стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения в НАО, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми". Разлив произошел на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. Площадь загрязненных земель - около 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, в том числе девять тонн попало в Колву, СК РФ возбудил уголовное дело о "Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ" (ст. 246 УК РФ).