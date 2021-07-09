Природный пожар в нацпарке "Ленские столбы" в Якутии не представляет угрозы туристам

ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Природный пожар на территории национального парка "Ленские столбы" в Якутии не представляет угрозы туристам, сообщается в пятницу в аккаунте парка в Instagram.

"Сегодня, 9 июля, на территории Хангаласского улуса установлен самый высокий класс пожарной опасности - пятый. Наверное, вы уже увидели в Сети кадры верхового пожара на территории парка. Лесной пожар на видео зафиксирован в 22 км от базы Лабыйа напротив села Чкалов. Нашим туристам данный лесной пожар не представляет угрозы", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 56 человек, также привлечены 68 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы ФБУ "Авиалесоохрана" из Приморской и Уральской авиабазы, отметили в нацпарке.

Там добавили, что Лабыйа, где находятся Ленские столбы, и база Усть-Буотама работают в штатном режиме. Сплав по реке Буотама приостановлен, песчаные дюны Тукуланы закрыты для посещения до снижения класса пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы" в Якутии зафиксировано десять пожаров на площади 23 534 га. Причины пожаров - сухие грозы.